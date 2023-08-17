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Çiftçi Kadir Kise ise köyde 400 dekar alanda mısır ekili olduğunu kaydederek, "Mısırları domuzlar talan ediyor. Bizde tarlalarımızı korumak için nöbet tutmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Ektikleri mahsulden verim alamadıklarını belirten Küçük, "Ürünlerimizi korumak için tarlalarımıza kurduğumuz çadırlarda nöbet tutuyoruz. Yetkililerden artan domuz sürülerinin kontrol altına alınmasını ve zararımızın giderilmesini istiyoruz." dedi.

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