Kahire

Kahire YEE'yi ziyaret eden Mamak Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri için düzenlenen etkinlik kapsamında konuşan Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, Mısır'ı anlattı, Mısır'daki Türk tarihi ve eserlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye ve Mısır'ın derin tarihi bağları olduğunu belirten Boyraz, Türk ve Mısır halklarının birbirine çok ilgi gösteren ve sevgi besleyen iki halk olduğunu ifade etti.

Boyraz, "Mısır'ı ziyaret eden gençlerimiz ve çocuklarımız sayesinde bu bağlar gelecekte daha da güçlenecek." dedi.

Mamak Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Neva Arslanuşak, Mısır'a Yunus Emre Enstitüsünde eğitim almaya geldiğini söyledi.

Eğitimden çok memnun kaldığını dile getiren Arslanuşak, "Burada özellikle Türkçe konuşan, benim gibi Türk olan ve aynı zamanda Türkçe öğrenen Mısırlı arkadaşlar ile tanışmaktan çok gurur duydum, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Konferans çerçevesinde Mısır piramitleri ve kültürü hakkında verilen eğitimden çok yararlandığını kaydeden Arslanuşak, "Burada çok güzel zaman geçiriyorum ve Mısır'da özellikle kendi atalarımın, kendi tarihimin olması da buraya beni ayrı bir şekilde bağladı." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Kays Köftürcü ise Mısır'ın çok kültürlü bir ülke olduğunu, Piramitleri görmek ve hakkında bilgi edinmenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Mamak Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni Evren Doğan da "Yunus Emre Enstitüsü ile yaptığımız karşılıklı proje kapsamında 36 öğrencimizle birlikte Mısır'ı ziyaret ettik. İskenderiye, Kahire ve Hurgada'da farklı eğitsel çalışmaların içinde bulunduk. Öğrencilerimiz yaşadılar, yaptılar ve en önemlisi değerler eğitimini yerinde öğrettik çocuklarımıza." şeklinde bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel yetenekli bireylere yönelik eğitim veren Mamak Bilim ve Sanat Merkezi, 20-26 Haziran'da Mısır'da eğitim ve kültür faaliyeti düzenliyor. Faaliyet kapsamında başta Kahire, Giza, İskenderiye ve Hurgada kentleri olmak üzere Mısır'daki tarihi ve turistik mekanlara geziler yapılacak.

AA