Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Hamami, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Hamami, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P