Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Hamami, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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AA