Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşayan Türk menajer ve organizatör Emre Yasin Hoş, dostluk ve barış temalı bir organizasyonla, Yunan güzellerini Türkiye’ye getirdi.

Vizyon Prodüksiyon - Atila kaplakaslan Yönetiminde Türk - Yunan kızları arasında Miray Cruise gemisinde düzenlenen Miss Cruise 2025 yarışmasında, 2014 GC Star Hellas Güzellik Kraliçesi Atanasia Kofioniti, jüri üyeliği yaparken, komşudan gelen güzeller Alexiou Kaliopi ve Maria Daskaloudi Türk güzeller ile yarıştı. 3. Numaralı Yunan güzel 2. Olurken 1. ve 3. Türk güzeller derece aldı.

Emre Yasin Hoş, bu organizasyonu düzenlerken, Türk ve Yunan gençlerinin geçmişin ağır yüklerinden sıyrılıp, geleceğe umutla bakmalarını ve birlikte daha güçlü bir ışıkla parlamalarının ilk hedeflediklerinde olduğunu vurguladı.

“ROMANIM PRENSES SÜREYYA İNGİLTERE'DEN TAM NOT ALDI”

Bugün bir kez daha derinden anlıyorum ki; yüreğini koyarak, aşkla ve azimle yapılan her emek, er ya da geç karşılığını buluyor. Hak, er ya da geç yerini buluyor… Hayatım boyunca tek başıma, sessizce ama inançla yürüdüm kendi yolumu kendim çizdim. Beni yakından tanıyanlar iyi bilir; ne bir destekçim oldu, ne de omzuma yaslanacak bir güç. Hep kendi ayaklarımın üzerinde, dimdik durdum.

Ve şimdi… Yıllarımı adadığım romanım Prenses Süreyya, İngilizce olarak Amerika’da basıldı, ardından tüm dünyaya gönderildi. Rüyada gibiyim… İngiltere'nin Birmingham şehrinde önemli edebiyat eleştirmenleri kitabımı değerlendirdi. Verdikleri not beş yıldız. Eleştirmenlerin Sözleri ise kalbimin en derin köşelerine kazındı:

“Bu kitap, sarayların, servetin, ihtişamın aslında ne kadar anlamsız olduğunu anlatıyor. Geride kalan tek şey; sevgi ve insanlıktır.”

“Yazar Ersin Faikzade yaşam öyküsüyle ve eserleriyle insanlığa sevgisini sunuyor; dayanışma ve umut misyonunu taşıyor.”

Bu sözlerle anılmak… Böylesine yüce bir bakışla takdir edilmek… Gerçekten tarif edemediğim bir mutluluk içindeyim. Kelimeler kifayetsiz kalıyor bu duyguyu anlatmak için.

Hayatım boyunca inandığım tek şey vardı: Sevgi. Şimdi bu sevginin bir kitap aracılığıyla kalplere ulaştığını görmek… İşte bu, hayatta en kıymetli armağan.

Sonsuz teşekkürler… Kalpten hisseden herkese…

2.roman Kraliçe Farah Pehlevi çok yakında çıkıyor.

Ersin Faikzade

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