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68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kitsiou'nun pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda top filelerle buluştu: 3-1.

65. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde buluşan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı Sowe'nin önüne yuvarladı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

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24. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisi üzerine gelen Bassogog, ceza sahasına giren Sowe pas verdi. Bu futbolcunun kaleci Nita'yı geçerek kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. VAR'ın müdahalesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

16. dakikada Morutan'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Nita iki hamlede kontrol etti.

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