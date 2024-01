İsmail Mert Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'de dün VavaCars Fatih Karagümrük karşısında aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaparak, ligde birbirine denk kuvvetli çok fazla takımın olduğunu aktardı.

Ligde ilk 2 sıra dışında her takımın birbirine yakın olduğunu vurgulayan Fırat, "Her maç çok zor, her galibiyet çok önemli. Karagümrük karşılaşmasında da sahada enerjisi yüksek, mücadeleci bir takım vardı. Takımımız sahadan net bir skorla galibiyet alarak ayrıldı. Süper Lig'de son 13 haftanın 11'inde yenilmeyen bir Ankaragücü var.

Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Kaybetmeme serimizi daha fazla kazanarak devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Fırat, "Teknik ekibimizin belirlediği oyuncular var. Burada takımın enerjisini ve yakaladığımız ivmeyi daha da yukarı çekecek oyuncuları kulübümüze katmak çok önemli. Doğru transfer biraz zaman alabiliyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa süre içerisinde bazı oyuncuları takımımıza katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yle oynayacakları maçı da değerlendiren Fırat, "Ligin en iyi kadrolarından birine sahip, aynı zamanda da Süper Lig'in lideri olan Fenerbahçe ile karşılaşacağız. MKE Ankaragücü olarak İstanbul'dan da iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." görüşlerine yer verdi.