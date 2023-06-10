Alınan ilk bilgiye göre, fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı.

Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

5 işçi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

AA