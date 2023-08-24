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Moe, sahalarında 3-2 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakada iyi oynadıklarını aktaran Norveçli teknik adam, "İyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Bugün iyi oynadığımızı herkes gördü. Rövanşta 55 bin kişi önünde oynamak çok etkileyici olacak. Biz de rakibimiz gibi çim sahada oynarken keyif alacağız. İstanbul'a gidip, Galatasaray'ın karşısında güçlü, savaşan bir takım olarak iyi bir futbol sergileyeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray'ın iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğuna değinen Moe, "Son golü yemeyi istemezdik. Çok kötü bir dakikada yedik. Oyunun bütününe baktığımızda daha iyi olan taraf bizdik. İkinci ve üçüncü golleri daha iyi savunabilirdik ama Icardi gerçek bir kalite ortaya koydu. Biz de yeteri kadar şans bulduk ama değerlendiremedik. İstanbul'da özellikle defansif açıdan hatasız bir oyun sergilemeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Molde'nin başında Fenerbahçe'yle karşılaştıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "İstanbul'a tekrar gitmeyi heyecanla bekliyorum. Zor bir karşılaşma olacak. Özellikle Galatasaray gibi iyi takımlarla oynamak zordu ama biz keyif alıyoruz. Bu tarz zor maçların takımımıza uyduğunu düşünüyorum. İstanbul'da bizi güzel bir maç bekliyor." ifadelerini kullandı.

Erling Moe, sakatlığı nedeniyle maçta süre alamayan eski Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in İstanbul'daki rövanş müsabakasında oynayabileceğini sözlerine ekledi.

AA