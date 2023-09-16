Haber: Damla Oya Erman

Oyunun kampanya modu oldukça hacimli ve iyi prodüksiyonlu sinematik sahnelerle dolu.

Bu sahneler, kahramanlar Raiden, Kung Lao, Johnny Cage ve diğerlerinin Outworld'de karşılaştığı olaylar arasındaki gerçek dövüşlerin arasında oynuyor ve bazıları 10 dakikaya kadar sürebiliyor. Hikayeyi anlatan bu sahneler, karakterlerin dövüşmesi için sağlam bir neden sunarken, zorlama hissi vermiyor.

Daha da önemlisi, uzun yıllardır devam eden bir sinematik anlatı tarzının ardından Mortal Kombat 1'in hikayesi taptaze bir soluk gibi geliyor. Oyunun hikayesi, Mortal Kombat zaman çizelgesinin son sıfırlamasıdır ve bu sefer Liu Kang'ın daha barışçıl bir tarih yaratma çabalarını takip ediyor. Bu da daha önce tanıdık olan karakterlerin - Raiden, Sub-Zero ve Scorpion gibi - bu sefer farklı hikayelere ve motivasyonlara sahip olduğu anlamına geliyor. Bazı karakterler ise, örneğin Johnny Cage, bir Mortal Kombat turnuvasının olaylarını ilk kez deneyimliyorlar, bu da komik sonuçlara yol açabiliyor.

Tek oyunculu içerikler bolca sunuluyor

Mortal Kombat 1'in tek oyunculu içerikleri oldukça zengin. Kampanya modu yaklaşık 8 ila 10 saat sürebilecek kadar uzun bir deneyim sunuyor. Oyunun hikayesi, Mortal Kombat evrenini sıfırlayan son versiyonu sunuyor ve oyuncuları yepyeni bir hikayeye çekiyor. Bunun yanı sıra, oyuncular tek oyunculu Kuleler sayesinde farklı karakterlerin hikayelerini keşfedebilirler. Bu kuleler, karakteri belirli bir sayıda rakiple karşı karşıya getiren klasik Mortal Kombat deneyimini sunuyor ve bir kuleyi tamamlamak oyunculara oyun içi ödüller kazandırıyor.

Saldırılar modu eğlenceli bir yenilik sunuyor

Mortal Kombat 1'in Saldırılar modu, mevsimsel ve çok evrenli öyküler sunuyor. Oyuncular, Liu Kang'ın yönlendirmesiyle farklı dövüşler aracılığıyla büyük bir tehdidi yenmek zorunda kalıyorlar. Bu mod, oyunculara oyun içi para, kostümler, silah varyantları ve diğer ödüller sunarak bağımlılık yapan bir deneyim sunuyor. Bu özellikle çevrimiçi oynamaktan çekinen oyuncular için harika bir seçenek.

Çeşitli içerikleri kilitlemek mümkün

Oyunda kilitlemek için çok sayıda içerik bulunuyor. Koins adı verilen bir oyun içi para birimi, oyuncuların şapelde açılabilir öğeleri kilitlemelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, her dövüşçünün ayrı ayrı seviyelendirilmesi sonucu açılan Mastery ilerlemesi sayesinde diğer kilidi açılabilir öğeler de elde edilebiliyor. Premium, ödenen kilidi açma seçenekleri de mevcut ve oyuncular Dragon Krystals adı verilen özel bir para birimini kullanarak daha şık karakter ve silah ciltleri satın alabiliyorlar.

Eğitim ve eğretici içerikleri ile dostça bir deneyim

Oyunculara, oyuna yeni başlayanlar için hızlı derslerden, temel oyun mekaniği öğretimine kadar çeşitli öğretici içeriği sunuyor. Bu öğretici içerikler, oyuncuların Mortal Kombat 1'i daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor ve öğrenmelerini ödüllendiriyor.

Sonuç olarak

Mortal Kombat 1, tek oyunculu içerikleriyle oldukça büyüleyici bir deneyim sunuyor. Hikaye modu zengin ve sinematik anlatı tarzı taze bir soluk getiriyor. Saldırılar modu ise bağımlılık yapan ve ödüllendirici bir deneyim sunuyor. Oyuncuların uzun süre oynayabilecekleri ve kilitleyebilecekleri çok sayıda içerik bulunuyor. 19 Eylül'de Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X platformlarında piyasaya sürülecek olan Mortal Kombat 1'i bekleyenler için bu oyun kesinlikle göz ardı edilmemeli.