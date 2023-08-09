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Açıklamada, patlama nedeniyle 2'si durumu ağır olmak üzere toplam 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Patlamanın, fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması nedeniyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, fabrika ve civarındaki binalarda bulunan insanların tahliye edildiği kaydedildi.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, yanlışlıkla tüm polis ve personelin isimlerini paylaştı

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, yanlışlıkla tüm polis ve personelin isimlerini paylaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığınca yapılan açıklamada, Moskova Bölgesi'ndeki Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası’nda patlama yaşandığı belirtildi.

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