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Hindistan Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak

Şampiyonanın geride kalan bölümünde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 takımı), Jorge Martin'in (Prima Pramac) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

24 turluk Hindistan Grand Prix'sinin startı ise 24 Eylül Pazar günü TSİ 13.00'te verilecek.

Greater Noida kentindeki 5 kilometrelik Buddh Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek organizasyonun sıralama turları ve sprint yarışı yarın gerçekleştirilecek. Sıralama turları TSİ 8.50'de, 12 turluk sprint yarışı da TSİ 13.00'da başlayacak.

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