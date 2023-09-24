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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

Şampiyonanın geride kalan bölümünde Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi'nin 3, Jorge Martin'in (Prima Pramac) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Liderin 8.649 saniye gerisinde Prima Pramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin ikincilik; liderin 8.855 saniye ardındaki Monster Energy Yamaha takımından Fransız Fabio Quartararo üçüncülük elde etti.

İSTANBUL AA- Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, Greater Noida kentindeki 5 kilometrelik Buddh Uluslararası Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

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