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Yarışı, liderin 1.5 saniye gerisinde 3. sırada bitiren Brad Binder (Red Bull KTM), son turda pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir sıra ceza aldı. Böylece 4. sıradaki Aleix Espargaro (Aprilia) podyuma çıktı.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 1.2 saniye sonra geçen Marco Bezzecchi (Mooney VR46 takımı) 2. oldu.

Yarışa 2. cepten başlayan Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 4'üncü, kariyerinin 15'inci MotoGP galibiyetini elde etti.

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. mücadelesi, Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte, 26 tur üzerinden yapıldı.

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