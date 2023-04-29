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Yarın TSİ 16.00'da başlayacak İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

Sprintte 9. sırayı elde eden Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 65 puanla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 62 puanla vatandaşı Bagnaia izledi.

Yarışı Binder'dan 0.428 saniye sonra geçen Ducati Lenovo'nun İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia ikinci, liderin 0.680 saniye gerisindeki Miller ise üçüncü sırayı aldı.

Kalan bölümde takım arkadaşı Miller ile birincilik mücadelesi veren Güney Afrikalı Brad Binder, bitime iki tur kala liderliği ele geçirerek bitiş çizgisine ilk sırada ulaştı ve 12 puanı hanesine yazdırdı.

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