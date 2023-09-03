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Hatayspor, orta saha Massanga Matondo'yu transfer etti

Hatayspor, orta saha Massanga Matondo'yu transfer etti

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Katalonya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

Yarışı ilk sırada bitiren Espargaro, 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Espargaro'dan 1.989 saniye sonra geçen Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ikinci, liderin 2.040 saniye gerisindeki Maverick Vinales (Aprilia) ise üçüncü sırayı aldı.

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