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Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Red Bull takımından 19 yaşındaki İspanyol Pedro Acosta ikinciliği, Ducati takımından İtalyan Enea Bastianini ise üçüncülüğü elde etti.

29 yaşındaki Vinales, üç farklı takımla yarış kazanan ilk pilot olarak tarihe geçti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı, ABD'nin Austin kentinde bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

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