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Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

Mooney VR46 takımından İtalyan motosikletçi Marco Bezzecchi, liderin 0.366 saniye gerisinde ikinciliği, Aprilia ekibinden İspanyol Maverick Vinales ise Marquez'in 3.374 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.

Bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçen Alex Marquez , kariyerinin ilk sprint yarışı zaferini elde ederek 12 puanı hanesine yazdırdı.

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