Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında unutulmaz bir performans sergiledi.

6-2’lik skorla tamamlanan karşılaşmada, sarı-lacivertliler hem takım oyunu hem de bireysel başarılarla göz doldurdu. Maç, yalnızca Fenerbahçe için değil, birçok oyuncu adına da "ilklerin gecesi" olarak tarihe geçti. Öyle ki maç özlenen 2023-2024 sezonunu hatırlattı.

Oğuz Aydın: İlk maç, İlk 11, İlk goller

Mücadelenin daha 7. dakikasında Tadic'in penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, 15. dakikada genç yıldız Oğuz Aydın'ın etkileyici vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Bu gol, 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe formasıyla attığı ilk goldü. Ancak Oğuz bununla yetinmedi; 26. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın asistinde bir kez daha sahneye çıkarak ilk 11’de başladığı ilk resmi maçta iki golle yıldızlaştı. Genç yetenek, gecenin hiç kuşkusuz kahramanı! Teknik direktör Mourinho'nun oyuncu geliştirme vizyonunun bir örneğini diyebiliriz. Mourinho umarım Oğuz'u daha fazla izleme şansı tanır. Çünkü Türk futbolcularının geleceği Türk futbolu adına çok önemli. Bunu yabancı kurallarının değiştiği zaman da söylemiştim. Eğer aidiyeti olan yıldızlara şans verirsek bu hepimizin yararına olur. Ayrıca Oğuz'un oyundaki hırs ve isteği tüm takım arkadaşlarını da olumlu yönde etkiledi.

Takım oyununda zirve

Fenerbahçe, bu karşılaşmada sadece skorda değil, oyunun her alanında üstünlüğünü hissettirdi. Maç istatistiklerine göre sarı-lacivertliler 420 pas yaparken, bu pasların %83’ü isabetliydi. Özellikle orta saha oyuncularının liderliği, Mert Hakan Yandaş’ın isabetli ortaları ve hücum hattındaki etkili performans, Fenerbahçe’nin Kayserispor savunmasını tamamen oyundan düşürdü.

Mourinho’nun etkisi: Derin kadro ve yedeklerin kalitesi

Jose Mourinho'nun takım üzerindeki etkisi artık daha net hissediliyor. Fenerbahçe’nin geniş kadrosunda bugüne kadar yedek kalan oyuncuların performansı, ilk 11’e dahil edildiklerinde nasıl bir fark yarattıklarını gösterdi. Yedek kulübesinde durup haftalarca oynamamak ve yine de motivazyonu yüksek tutmak çok zordur. Haftalardır eleştirdiğim Mert Müldür bile bu maçta asist yapma fırsatı yakaladı. Oyuna sonradan giren Szymanski’nin gol atmasında Oğuz’un katkısı, Mourinho’nun oyuncularını sistem içinde nasıl birbirine entegre ettiğinin bir kanıtıydı. Szymanski'yi Oğuz zorla kuyudan çıkarttı desek yerinde bir tabir olur.

Kayserispor’un mücadelesi ve ev sahibi eksiklikleri

Kayserispor, özellikle ikinci yarıda oyun kontrolünü ele alarak Fenerbahçe’yi zaman zaman strese sokmayı başardı. Ancak maç boyunca yapılan top kayıpları ve savunma zafiyetleri, ev sahibi ekibin geri dönüş şansını engelledi. 56 kez kazanılan ikili mücadeleye rağmen, topu oyunda tutma ve pozisyon üretme anlamında Fenerbahçe’nin oldukça gerisinde kaldılar.

Göz dolduran bir performans

Fenerbahçe’nin Kayseri deplasmanında sergilediği bu oyun, Mourinho yönetimindeki takımın gelecek haftalar için büyük umut verdiğini gösteriyor. İlk 11’in kusursuz uyumu, bireysel yeteneklerin sahne alması ve sistemin işleyişi, taraftara keyifli bir maç izleme fırsatı sundu. Ayrıca Kostic ve Szymanski’nin de golle tanışması, takımın moralini daha da yukarı taşıdı.

Mourinho etkisini sahada daha net hissettiğimiz bu geceden sonra, sarı-lacivertlilerin formunun daha da artması bekleniyor.