Haber: Damla Oya Erman

Ancak, bu rakamın biraz yüzeysel olduğunu ve reklamverenlerin ilgisinin etkisiyle arttığını belirtti.

MrBeast, gerçek adı Jimmy Donaldson olan, Pazartesi günü yaptığı bir X gönderisinde kazandığı gelirle ilgili detayları paylaştı. "İLK X VİDEOM 250,000 DOLARIN ÜZERİNDE KAZANDI!" başlıklı gönderisinde, videonun metriklerini içeren bir ekran görüntüsü bulunuyordu. Donaldson'ın videosu, gelir olarak 263,655 dolar kazandı ve 156 milyonun üzerinde etkileşim aldı.

15 Ocak'ta X'e yüklenen 16 dakikalık video şu ana kadar 160 milyonun üzerinde kez izlendi ve 48,000'den fazla kez yeniden paylaşıldı.

Ancak Donaldson, gelir rakamına şüpheyle yaklaştığını belirtti. "Ancak biraz yüzeysel. Advertisers, ilgi gördüğünü gördü ve videoma reklam satın aldı (sanırım) ve bu nedenle gösterim başına gelirim muhtemelen sizin deneyimlediğinizden daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Donaldson, daha önce X'in sahibi Elon Musk'ın platformda yayın yapma talebini reddetmişti. Ancak, fikrini değiştirerek X platformunda bir video paylaşma kararı aldı. Donaldson, "Bir X videosunun ne kadar reklam geliri sağlayacağını merak ediyorum, bu yüzden bunu test etmek için tekrar yüklüyorum. Reklam gelirini gelecek hafta paylaşacağım" dedi.

Bu gelişme, MrBeast'in X platformunda daha fazla içerik paylaşıp paylaşmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadığı bir süreçte geldi. X, bu ay içinde video içeriğine büyük bir vurgu yapmaktadır. 9 Ocak'ta X'in CEO'su Linda Yaccarino, eski CNN sunucusu Don Lemon, eski başkan adayı Tulsi Gabbard ve spor radyo sunucusu Jim Rome ile üç yeni yayın şovunu duyurmuştu.

Donaldson, dünyanın en popüler YouTuber'ıdır. YouTube kanalı 234 milyon aboneye sahiptir ve X'te 27 milyon takipçisini aşmaktadır. Eylül ayında Forbes'un tahminine göre, Donaldson'ın şirketinin geliri Haziran 2022 ile Haziran 2023 arasında yaklaşık 82 milyon doları bulmaktadır. Donaldson ve X adına yapılan yorum istekleri, düzenli iş saatleri dışında gönderilen Business Insider taleplerine henüz yanıt vermedi.