Haber: Damla Oya Erman

Şimdi ise 60. yıl kutlamalarının bir parçası olarak kapılarını rehberli turlara açarak, dünyanın en büyük özel sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.

Otelin ev sahipliği yaptığı bu koleksiyon, beş yıldızlı otelin eski sahipleri olan Terruzzi ailesi tarafından kürate edilen binlerce eseri içermektedir.

Sanat tarihçisi ve rehber Alexandra Massina, "Halka açık bir alanda tur yapmak gerçekten keyifli, yalnızca otelde bulunan bu eşsiz koleksiyonu görmek için herkesin içeri girebilmesi harika" diyor. Massina, "Burada bulunan Beauvais halılarından Tiepolo'nun tablolarına, Caravaggio'nun takipçilerinden heykellere ve otel genelindeki bin sanat eserine kadar birçok eser bulunuyor" diye ekliyor.

Rezepsiyon alanında 18. yüzyılın ünlü Venedik manzara ressamlarından Giuseppe Zeis'e ait dört tuval bulunmaktadır. Lobide ise Polonya Kralı'na ait bir şifonyer yer alıyor. Asansörlerin yanında, ünlü Sovyet doğumlu bale dansçısı Rudolf Nureyev'e ait sahne kostümleri sergilenmektedir. Ayrıca, Bertel Thorvaldsen'e ait bir bronz heykel de otelde görülebilir. Bu heykelin mermer ikizi St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde bulunmaktadır.

Otelin içinde, Aubusson ve Gobellins gibi 17. ve 18. yüzyılın 20'den fazla halısı yer almaktadır. Koleksiyon, 1725 tarihli nadir bir Beauvais halısını içermektedir.

Ancak koleksiyonun en önemli eseri, 18. yüzyılın önemli İtalyan ressamlarından Giambattista Tiepolo'ya ait 1724 tarihli bir triptik olarak kabul edilmektedir. Massina, "Kesinlikle üç Tiepolo çok önemli, genç Tiepolo'nun bir özel evin parçası olacak ilk eserleri" diyor.

Heykeller, resimler, halılar ve Fransız mobilyaları otel genelinde serpiştirilmiş durumda ve adeta büyük bir müzeyi anımsatıyor.

Otel müdürü Alessandro Cabella, konukların genellikle çevrelerini sanat hazineleriyle keşfettikten sonra şaşkınlık yaşadığını söylüyor. "Otelde kaç tane eser olduğunu kimse gerçekten hayal edemez, bu yüzden her zaman küçük bir şaşkınlık olur" diyor.

Otelin 25 süitinden birinde konaklayan misafirlere özel bazı eserler bulunmaktadır. Penthouse Suite, Andy Warhol'un 'Dollar Signs' serisinden dört sınırlı baskı parça ile döşenmiştir. Napoleon Suite'te ise ayrıcalıklı konuklar, bir zamanlar Napolyon II'ye ait bir masa etrafında oturabilirler. Otelden yapılan açıklamaya göre, bu eserler sadece süitler boş olduğunda ziyaretçiler tarafından hayranlıkla izlenebilir. Oda fiyatları, gecelik 420 dolardan başlayarak süitler için 2.150 dolara kadar çıkmaktadır.

Otel, 60. yılını kutlamak amacıyla ünlü panoramik restoranı 'La Pergola'yı yenilemeye karar verdi. Alman şef Heinz Beck liderliğindeki restoran, hala İtalya'nın başkentindeki tek üç Michelin yıldızlı restoran olarak kalmaya devam etmektedir. Ancak otelin odak noktası, özellikle resimler ve halılar olmak üzere eserler üzerindedir. Bu eserlerin korunma durumu sürekli olarak bir uzman ekibi tarafından izleniyor ve gerekirse temizlik veya restorasyon müdahalesi yapılıyor.