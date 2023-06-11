Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

ANKARA AA- MSB'den  "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına karşılık verilmiş, 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması yapıldı.