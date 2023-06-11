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ANKARA AA- MSB'den "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına karşılık verilmiş, 7 terörist etkisiz hale getirilmiş tir." açıklaması yapıldı.

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

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