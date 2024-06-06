Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinden ve yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı ülke savunmasının yanı sıra afetlere karşı mücadelede de etkin rol oynuyor.

MSB, bu amaç doğrultusunda oluşturduğu "rezerv güç" ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterlerle destek sağlıyor.

Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan 2,5 ve 7,5 ton kapasiteli yangın kovaları ile helikopter kanca kitleri 2022'den bu yana bakanlığa bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) altında faaliyet gösteren 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün çalışmalarıyla 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.

Her aşama fabrikada yürütülüyor

Malzemelerin tasarımından testlerine kadar her aşama 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yürütülüyor. Tasarlanan malzemeler, daha sonra üretim bandında kullanım alanına ve amacına uygun olarak üretiliyor.

Üretim bandından çıkan ürünler, daha sonra fabrika içerisinde bulunan test merkezinde çeşitli testlere tabi tutuluyor. Testlerden geçen ürünler ise orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak için kullanıcılarına teslim ediliyor.

Konularında uzmanlaşmış personel

5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürü, fabrikanın Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm uçak ve helikopterlerle diğer kuvvet, kamu kurum ve kuruluşlarına ait helikopterlerin fabrika seviyesi bakım, onarım ve yenileştirmelerini, hava araçlarıyla ilgili iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve bu kapsamda gerekli görülen modifikasyon ve modernizasyonları uygulamak gibi görevleri olduğunu anlattı.

Fabrika müdürü, fabrikanın bu görevlerinin yanında fabrika seviyesinde ihtiyaç duyulan yedek parçaları imal etmek, kara havacılık birlikleriyle diğer kuvvet ve kuruluşlara gerektiğinde yerinde bakım onarım desteği sağlamak, hava araçlarıyla ilgili üst komuta kademelerine ve ast birliklere teknik müşavirlik yapmak ve hava araçlarının teknik yönetim sorumluluğunu yürütmek gibi görevlerinin de bulunduğunu bildirerek, "Bu faaliyetlerimizi, konularında uzmanlaşmış subay, astsubay, devlet memuru ve işçilerimizle yürütmekteyiz." dedi.

Fabrikanın Teknik ve Proje Yönetim Müdürü ise MSB'nin en büyük teknoloji merkezlerinden biri olan 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün, 1948'den itibaren envanterdeki hava araçlarının depo seviyesindeki bakım yeteneği kapsamında yapısal, motor ve aviyonik konularında sahip olduğu teknik kadroyla bakım, onarım ve modernizasyona yönelik çözümler ürettiğini anlattı.

"Çok kısa bir sürede kitler üretildi"

Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, fabrikanın bu misyonunun yanı sıra son 2 yıldır da orman yangınlarıyla mücadelede malzeme desteği sağlama noktasında çalışma yürüttüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük problemlerinden biri olarak değerlendirilen orman yangınlarının söndürülmesi maksadıyla daha önce yurt dışından tedarik edilen yangın söndürme kitlerinin fabrikamızda tasarım ve üretim faaliyetlerine başlanmış, çok kısa bir sürede 2,5 ve 7,5 tonluk yangın söndürme kitleri üretilerek, yangın söndürme faaliyetlerinde aktif ve başarılı şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Sahada kullanılan yangın söndürme kitlerinin bakım, onarım faaliyetleri de 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü imkan ve kabiliyetleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir."

Bu kapsamda fabrika bünyesinde bir test merkezinin de kurulduğunu aktaran Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, üretilen yangın söndürme kitlerinin bakımlarını burada yapıp yeniden kullanılabilir hale getirilebildiğini ifade etti.

"Diğer ülkeler ile görüşmeler devam etmekte"

Teknik ve Proje Yönetim Müdürü, yapılan bu çalışmalar sayesinde Türkiye'nin yurt dışından yangın söndürme kiti tedariki ihtiyacının ortadan kalktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Değişik marka ve modeldeki helikopterlerde kullanılabilecek farklı kapasitedeki yangın söndürme kitlerinin imalat altyapısı kazanılmıştır. Elde edilen tecrübeyle, ülkemizin ihtiyaçları karşılandıktan sonra ihraç potansiyeli de oluşturulmuştur. Bu kapsamda ilk defa geçen sene Gürcistan'a yangın söndürme kiti ihracatı gerçekleştirilmiştir. Diğer ülkelerle görüşmeler devam etmekte, teklifler de değerlendirilmektedir."