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MSB'den yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı ( MSB ), Sudan 'da mahsur kalan Türk vatandaşlar ını tahliye etmek için ülkeye giden C-130 tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi.

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