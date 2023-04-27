Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

AA