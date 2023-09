Haber: Mert Osman Erman



Kolombiyalı yıldız, bıçaklarla dans ettiği, sahte bir mağarada kıvrandığı ve Objection (Tango) sırasında ateşli bir gitar solosu çaldığı etkileyici bir gösteri sergiledi.

Ödülünü sunan Wyclef Jean, "Shakira olmadan Latin müziği bu kadar büyük bir güç olmazdı" dedi.

Taylor Swift geceye damgasını vuran diğer büyük kazanan oldu, dokuz Moon Man ödülü kazandı. Yıldız, aday gösterildiği kategorilerin hemen hemen hepsinde kazandı, bu da gece'nin en büyük ödülü olan yılın videosu ödülünü kazanmak da dahil olmak üzere - kendisinin yönettiği Anti-Hero için yapılan tanıtımın takdiri olarak.

Kendisi yılın videosunu iki kez üst üste kazanan ilk sanatçı olurken, bu kategorideki en fazla kazananın dörtte dört yaptı - daha önce Bad Blood, You Need to Calm Down ve All Too Well: The Short Film için kazanmıştı.

Dünya tarihindeki ilk 1 milyar dolarlık stadyum turunun ortasında olan yıldız, aynı zamanda Anti-Hero için en iyi şarkı, en iyi pop, en iyi yönetim, en iyi sinematografi ve en iyi görsel efektler de dahil olmak üzere Anti-Hero için ödüller kazandı.

Ayrıca Midnights için yılın albümü, yılın sanatçısı ve yazın gösterisi ödülleri de aldı. 33 yaşındaki sanatçı kazandığı ödülleri şarkı yazma sanatına adadı.

"Pop müzik yapmayı seviyorum, pop müzik videoları yapmayı seviyorum, aynı zamanda country müziği yapmayı seviyorum," dedi, New Jersey'deki Prudential Center'daki yıldızlarla dolu bir kalabalığa hitaben.

"Farklı türlerde dolaşmayı seviyorum ve bunu yapma iznini sadece siz, hayranlar, bana verdiğiniz için mümkün oluyor."

Ayrıca ona bir ödül sunan erkek grubu 'NSync'e de sözleri vardı.

"Siz adeta popun kişileşmisiniz, bu yüzden altın pop ellerinizden bunu almak gerçekten, fazla. Teşekkür ederim" dedi grupa.

Gece boyunca diğer kazananlar arasında rapper Ice Spice, en iyi yeni sanatçı ödülünü kazananlar arasındaydı ve Blackpink adlı K-pop grubu, 24 yıl önce TLC'den bu yana en iyi grup ödülünü kazanan ilk kız grubu oldular.

Bu ödülü kazanan ilk beş kez bir Güney Kore grubu oldu ve Blackpink, şu anda ara veren BTS'in yerini aldı.

Ancak BTS'nin en genç üyesi Jungkook, ABD rapçi Latto ile olan Seven adlı solo hiti için yazın şarkısı ödülünü kazandı. Bu Swift'in mağlup olduğu iki kategoriden biriydi, diğeri Olivia Rodrigo'nun Vampire'sine giden en iyi video düzenleme ödülüydü.

Gecenin sadece K-Pop ödülü, sekiz kişilik erkek grubu Stray Kids'e S-Class adlı single'ları için gitti ve aynı şarkıyı sahnede seslendirdiler.

Shakira, ilk albümü Magia'yı 13 yaşında çıkardıktan 33 yıl sonra Vanguard Ödülü'nü kazandı.

O zamandan beri Whenever, Wherever, Hips Don't Lie, Beautiful Liar, Waka Waka ve bu yılın viral hiti Bzrp Music Sessions, Vol 53 dahil olmak üzere birkaç multiplatin hit elde etti.

Kısa bir konuşmada, ailesine ve hayranlarına teşekkür etti ve İspanyolca olarak şunları söyledi: "Bu benim insanlarım için. Latin Amerika halkı, bu ülkenin içinde ve dışında, beni ilham verdiği ve bana bu kadar çok güç ve irade verdiği için teşekkür ederim. Sizi seviyorum." Sanatçı, Karol G ile birlikte en iyi işbirliği ödülünü TQG adlı parça için de aldı.

Barbie film müziğinde yer alan Karol G, Oki Doki ve Tá Ok adlı şarkılarına nefes kesen bir performans sergiledi.

Olivia Rodrigo, Vampire şarkısını seslendirdiğinde sahnenin arızalandığı ve pirotekniklerin yanlış çalıştığı ve sahnenin bazı parçalarının yere düştüğü şeklinde görünen performansıyla hayranlarını korkuttu.

Rodrigo sahneden çıkarılırken, kameralar şarkıcının güvenliği konusunda endişeli olduğu görünen şoke olmuş bir Selena Gomez'e geçti.

Ancak karmaşık şaka, Vampire müzik videosuna bir referans idi ve yıldız kısa süre sonra yeni albümü Guts'tan Get Him Back'i seslendirmek için geri döndü.

Gomez de bir kazanan oldu ve ödülü Nijeryalı yıldız Rema ile paylaştı. İkisinin Calm Down adlı şarkısı, 53 hafta boyunca ABD listelerinde yer aldı ve hala hız kesmiyor. Şu anda 10. sıradadır.

Başka bir yerde Dem

i Lovoato, klasik şarkısı Cool For The Summer'ı rock bir revizeyle seslendirdi - bu da Taylor Swift'in dans edip şarkı söylediği bir performans haline geldi.

Ancak en iyi rock ödülü İtalyan Eurovision galibi Maneskin'e, görece sakin baladları The Loneliest için gitti.

Sean "Diddy" Combs, MTV'nin Global İkonu ilan edildi ve I'll Be Missing You, Bad Boy For Life ve All About The Benjamins gibi hitlerle dolu bir performans sergiledi. Dörtlü hatta The Weeknd ile henüz yayınlanmamış bir işbirliği de içeriyordu.

Ona İkon Ödülü'nü sunan Mary J Blige, "Puff'un pop kültürü üzerindeki etkisi ölçülemez. İkonik müzik videoları formu yeniden tanımladı. Onun küresel etkisi müzik endüstrisinin tamamında sonsuza dek hissediliyor" dedi.

Rapper ve müzik mogul, bu ödülün kendisi için "gerçekleşen bir rüya" olduğunu söyledi.

Tören neredeyse dört saat sürdü ve Lil Wayne'den başlayarak hip-hop'un 50. yılını kutlamak için harcandı. Cardi B ve Megan Thee Stallion'ın yeni şarkıları Bongos'u ilk kez seslendirmeleri ile sona erdi.

Hip-hop klasiklerinin yer aldığı bir mega karışım ile sona erdi, Grandmaster Flash ve the Furious Five'ın The Message ile başlayıp Run-DMC'nin Walk This Way'in bir yorumu ile sona erdi. Kazananların tam listesi

Yılın videosu: Taylor Swift - Anti-Hero

Yılın sanatçısı: Taylor Swift

Yılın şarkısı: Taylor Swift - Anti-Hero

En iyi yeni sanatçı: Ice Spice

Yılın itmesi: Nisan 2023: Tomorrow X Together - Sugar Rush Ride

En iyi işbirliği: Karol G, Shakira - TQG

En iyi pop: Taylor Swift - Anti-Hero

En iyi hip-hop: Nicki Minaj - Süper Freaky Kız

En iyi R&B: SZA - Gömlek

En iyi alternatif: Lana Del Rey, Jon Batiste - Candy Necklace

En iyi rock: Måneskin - The Loneliset

En iyi latin: Anitta - Funk Rave

En iyi K-Pop: Stray Kids - S-Class

En iyi Afrobeats: Rema & Selena Gomez - Sakin Ol

İyi video için: Dove Cameron - Kahvaltı

En iyi yönetmenlik: Taylor Swift - Anti-Hero, yönetmen Taylor Swift

En iyi sinematografi: Taylor Swift - Anti-Hero, sinematografi Rina Yang tarafından

En iyi görsel efektler: Taylor Swift - Anti-Hero, görsel efektler Parlament tarafından

En iyi koreografi: Blackpink - Pembe Zehir, koreografi Kiel Tutin ve Sienna Lalau tarafından

En iyi sanat yönetimi: Doja Cat - Dikkat, sanat yönetimi Spencer Graves tarafından

En iyi kurgu: Olivia Rodrigo - Vampir, Sofia Kerpan ve David Checel tarafından kurgulandı

Yazın gösterisi: Taylor Swift

Yılın grubu: Blackpink

Yazın şarkısı: Jung Kook, Latto eşliğinde - Yedi

Yılın albümü: Taylor Swift - Geceyarısı