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Fatsa Belediyespor-Sivas Dört Eylül Futbol: 1-0

1, 2, 3 ve 4. grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

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