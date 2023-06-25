MUĞLA AA- Havanın 36, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Muğla sahillerinde tatilciler, deniz, güneş ve kumun keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Kız Kumu Plajı en çok tercih edilen yerler oldu.

İlçe merkezinde adrenalin tutkunu turistler, su sporları istasyonlarında başta jet ski ve deniz paraşütü olmak üzere çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi.

Koruma altında bulunan altın sarısı renginde kumuyla ünlü Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası "Kleopatra Plajı" ve antik kalıntılar yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki teknelerle adaya giden tatilciler, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıların yanı sıra Mısır kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan plajında güneşlenip denize girdi.

Fethiye'de de Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plaj'ında yoğunluk yaşandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ne giden kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Belli kavşaklarda jandarma ekipleri trafik düzenlemesi için çalışma yürüttü.

Bodrum ilçesinde, yerli ve yabancı tatilciler özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Yalıkavak, Turgutreis, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler, denize girip güneşlendi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezmeyi tercih etti.