MUĞLA AA- Uğurlu Mahallesi'ndeki lokantada yemek yiyen Ferhat Akyol'un tabağına konan serçe yavrusu bir süre tabaktan pilav yedi. Daha sonra Akyol'un omzuna konan kuş, burada da Akyol tarafından beslendi.

Akyol'un bardağa koyduğu sudan da içen kuş, daha sonra uçarak uzaklaştı. Yaklaşık 5 dakika süren o anları Akyol, cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Akyol, minik serçenin masasına konduğunu görünce şaşırdığını söyledi.

Serçenin tabağındaki pilavı yemesine müsaade ettiğini anlatan Akyol, "Onunla konuşarak yemek yemesine su içmesine yardım ettim. Zararsız ve savunmasız minik serçe ile yemek yemek beni oldukça mutlu etti." dedi.