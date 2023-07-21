Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak buharlaşmanın giderek arttığı Van Gölü Havzası'nda birçok akarsu ve su kaynağı kuruma seviyesine geldi.

Yağışların istenilen düzeyde gerçeklemediği bölgede Tendürek Dağı'ndan beslenen Bendimahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi de olumsuz etkilendi.

Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerini ağırlayan şelalede su debisinin önceki yıllara oranla iyice düştüğü gözlemlendi.

Aşırı kuraklık nedeniyle şelalenin devamında inci kefali üreme alanı olan Bendimahi Çayı'nın bir kısmı tamamen kurudu.

"Karşılaştığımız manzara tek kelimeyle korkunç"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel ısınmanın etkilerini hayatın her aşamasında hissetmeye başladıklarını söyledi.

Akarsuların kurumaya başlamasının üzücü olduğunu belirten Alaeddinoğlu, şöyle konuştu:

"Gerçekten Muradiye Şelalesi'nde karşılaştığımız manzara tek kelimeyle korkunç. Çünkü o akarsu bölge açısından çok değerli. Bölgenin turistik alanlarından biri. Doğal güzelliğiyle burası pazarlanıyor. İnsanlar burayı görmek için yol kat ediyor. Şelaleyi besleyen akarsuyun göle döküldüğü yerde bir delta var. Havzanın en özel deltalarından biri. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Farklı canlıların yaşadığı özel bir sulak alan. Burası ilkbaharda balıkların yumurtlamak için göç ettiği bir nokta. Dolayısıyla bu manzara üzücü."

Şelalenin üzerinde olduğu akarsuyun bölge için önemli olduğunu anlatan Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Öyle bir akarsudan söz ediyoruz ki hakikaten burada değerler sıralaması yapsanız belki de en öne koyacağımız akarsulardan biri. Dolayısıyla bu akarsuyun bu hale gelmesi çok can yakıcı. Dolaysıyla suyu yönetenlerin hem balık popülasyonu, hem Muradiye Şelalesi'ni hem de Bendimahi sulak alanını su vererek tekrar yaşatmaları gerekir. Zaten iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle havzada bir su açığı var ve her geçen yıl bu miktar artıyor. Bir de üzerine baraj ve HES'lerin inşa edilmesi Muradiye Şelalesi'nin önümüzdeki yıllarda belki hiç su akmayan bir hale dönüşmesine, balıkların yumurtlamak için göç edemeyeceğine ve kuşların üreme alanların ortadan kalkmasına neden olacak. Bu hiç arzu etmediğimiz bir durum. Karar vericilerin suyu iyi bir şekilde yönetmesi gerekiyor."

Muradiye Şelalesi'ne gelen fotoğraf tutkunu Recep Dağ ise "Her yıl düzenli olarak ziyaret edip fotoğraflarını çektiğimiz şelaleyi bu yıl da ziyaret ettik. Bu yıl, sıcak hava ve kuraklık etkisiyle şelalenin debisinin çok düştüğünü gördük. Bu durum biz fotoğrafçıları çok üzdü. Doğa harikası şelale neredeyse kurumak üzere." diye konuştu.

AA