National Harbor

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Frank Kendall, Ukrayna'ya Starlink uydu internet hizmetleri sağlayan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın, Ukrayna'nın Kırım'da Rus filosuna yönelik saldırısını engellediğine yönelik iddiaların soru işaretleri yarattığını kaydetti.

Frank Kendall, Hava Kuvvetleri Derneği'nin, National Harbor'daki kongresinde gazetecilerle yaptığı toplantıda, Musk'ın Ukrayna'nın geçen yıl Kırım'da Rusya donanmasına yönelik planladığı saldırıyı engellediği iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kendall, söz konusu iddiaların, ABD ordusunun gelecekteki sözleşmelerde, satın aldığı hizmet veya ürünlerin savaşta kullanılabileceğine dair "daha net" olması gerekip gerekmediğine ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.

Genel Sekreter Kendall, Pentagon'un, Ukrayna sorununun ötesinde SpaceX'e ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İddiaların, Musk veya başka bir ticari tedarikçinin gelecekteki olası çatışmada hizmet vermeyi reddedebileceğine yönelik belirsizlik oluşturduğuna değinen Kendall, bunun, yapılacak sözleşmelerde açıkça belirtilmesi gerekenleri yeniden gözden geçirmelerine yol açtığını vurguladı.

Öte yandan, ABD Hava Kuvvetleri'nin satın alma, teknoloji ve lojistikten sorumlu sekreter yardımcısı Andrew Hunter, teknoloji, hizmet ve diğer gerekli platformların Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın misyonuna hizmet etmek ve gerektiğinde askeri operasyonları desteklemek için satın alındığını ifade etti.

Elon Musk'a yönelik iddialar

Elon Musk, Ukrayna'nın geçen yıl Kırım'da Rusya donanmasına yönelik planladığı saldırıyı engellemekle gündeme gelmişti.

Walter Isaacson'ın bugün piyasaya çıkan "Elon Musk" adlı biyografi kitabındaki bilgiye göre, Musk, Ukrayna'nın geçen yıl Kırım’daki Rus deniz filosuna yönelik denizaltı drone saldırısını engellemek için Starlink uydu mühendislerine gizlice şirketinin Kırım kıyısı yakınındaki uydu iletişim ağını kapatmalarını emretmişti.

Musk, alıntılardaki iddiaları doğrulayarak, "Eğer onların isteklerini kabul etmiş olsaydım, SpaceX büyük bir savaş eyleminin ve çatışmaların tırmanmasının açıkça suç ortağı olacaktı." şeklinde gerekçesini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise CNN'de Jake Tapper'ın sunduğu "State of Union" programında söz konusu iddialara yönelik soruları yanıtlamaktan kaçınmıştı.

AA