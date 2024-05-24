Galatasaray Spor Kulübünün resmi Fan Token Partneri Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre Muslera, 2 milyondan fazla kullanıcının yer aldığı uygulamada, 130'dan fazla ülkeden katılımlarıyla en fazla aktif olan taraftarlar arasında ilk sırada yer alan sarı-kırmızılı taraftarlara, 2023-2024 futbol sezonunun hatırası olarak imzalı eldivenini verecek.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com'da 100 bin kullanıcı tarafından favori takım seçilerek bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp olan Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Dries Mertens'in forma numarası, Fernando Muslera'nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma dizaynı, ilk 11'in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada da söz hakkı sahibi olmuştu.