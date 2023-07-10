Merkeze bağlı Aydıngün köyünde yaşayan Gümüştekin ailesinden 3 kardeş, 1989'da kent merkezine gelerek 50 metrekarelik dükkanda demir doğrama işine başladı.

Zamanla işlerini büyüten, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile KOSGEB'den aldıkları hibe desteğiyle fabrika açan Gümüştekin kardeşler, diğer altı kardeşlerini ve amcalarının 4 çocuğunu da işletmeye ortak etti.

El birliğiyle kurdukları şirket bünyesinde birçok ilde 70 bayilik açan kuzenler, 100'e yakın kişiyi istihdam ettikleri imalathanelerde üretilen kapıları, İran, Irak, Azerbaycan, Kazakistan ile Gürcistan'a da göndermeye başladı.

İşe öncülük eden Mehmet Şah Gümüştekin, gazetecilere, 22 yıldır bu işle uğraştıklarını, birçok kişinin bu sayede meslek öğrendiğini ve istihdam edildiğini söyledi.

Köyden kente gelerek 50 metrekarelik dükkanda demir doğramacılığa başladıklarını anlatan Gümüştekin, "Şu an 7 bin metrekarelik bir iş yerine sahibiz. Bu sürede birçok insan burada ekmek parası kazandı, meslek sahibi oldu. Genelde işe ihtiyacı olan insanlarımızı istihdam ederek bugünlere geldik. Muş'ta farklı alanlarda üretim yapan 14 imalathane kurduk. Yılda 12 bin kapı üretiyoruz. Birçok kişi burada çalışıp belli bir seviyeye geldikten sonra kendi işini kurdu. Kendilerine her konuda yardımcı olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İstenilen ebatta ve kalitede kapı ürettiklerini belirten Gümüştekin, "20'den fazla montaj ekibimiz var. Şirketimize bağlı iş yerlerimizde yaklaşık 100 kişi istihdam ediliyor. 2012'de proje hazırladık. Projemiz kabul edildikten sonra Hollanda'dan üretim makinesini getirdik. Bu makine ile günde 500 çelik kapı profilini üretiyoruz. TKDK ve KOSGEB'in verdiği yüzde 80 hibe desteği ile iş yerimizi büyüttük. Kapıları İran, Irak, Azerbaycan, Kazakistan Gürcistan'a ihraç ediyoruz." dedi.

AA