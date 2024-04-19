Istanbul

Gürses'in korsan müzik piyasasından korumak için yıllarca sakladığı eserlerini arşivden çıkaran Elenor Müzik, "Mahzendeki Şarkılar" albüm serisi kapsamında ünlü sanatçının 6 şarkısını ortaya koydu.

Yeni albümün Beykoz Kundura'da gerçekleştirilen ve çok sayıda ünlünün katıldığı tanıtım programında, AA muhabirine konuşan Elenor Müzik'in sahibi Muhteşem Candan, "İlkine 2017'de başladığımız 'Mahzendeki Şarkılar' albüm serisinin yenisine, Müslüm Gürses'in vefatının 11. yılında sevenleriyle buluşturduğumuz 6 şarkıyla tekrar merhaba diyoruz." dedi.

Candan, programda yeni albümdeki şarkıların Müslüm Gürses'in sahneye yansıtılmış hologram görüntüsü ve canlı orkestra eşliğinde seslendirildiğine işaret ederek, "Dünyada bunun örnekleri yapılıyor. Bugün aramızda olmayan ve çok özlediğimiz Müslüm Gürses'i bu şekilde izlemek, sanırım Türkiye'de bir ilk oldu." diye konuştu.

Gürses'in hatırasını bu vesileyle yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Candan, usta sanatçının Elenor Müzik arşivindeki yayınlanmamış şarkılarını piyasaya sürmeye devam edeceklerini söyledi.

Projenin yürütücü yapımcısı Emre Tuzla ise albüm hazırlıklarının yaklaşık 5 ay sürdüğünü aktararak, "Misafirlerimize özel bir deneyim sunmak için titizlikle hazırladığımız bir lansman oldu. Alışılagelmiş bir lansman yönteminin dışına çıkalım dedik ve biraz teknolojiyi kullanarak sürprizler hazırladık." ifadelerini kullandı.

"Tozlu Raflar" albümü

"Tozlu Raflar" albümünün kayıt aşamasında Müslüm Gürses'in orijinal sesi korunarak, şarkılardaki enstrüman kayıtları stüdyoda yeniden yapıldı.

Toplam 6 şarkılık albümde "Çok Sevdim (Söyleyemedim)", "Sevda Kurbanı", "Altın İken Tunç Oldum", "Çöpçatan" ve "Ah Bu Dünya" besteleri Müslüm Gürses'e, "Sarı Saçlarından Sen Suçlusun" şarkısı ise Kayahan'a ait.

Usta sanatçının hiç yayınlanmamış kayıtlarından oluşan "Tozlu Raflar" albüm serisinin ilki 2017'de, ikincisi 2019'da, üçüncüsü de 2022'de piyasaya sürüldü.