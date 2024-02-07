Zor bir zaman...

İmanı gönülde tutmak kor ateşi elde tutmak misali...

Cehennem her yeri kuşatmış.

"Bana gel" diye bağırıyor.

Şu zamanda iman ehli olmak, cephede savaş vermekten daha zor olsa gerek.

Sistem küfrü, şirki, ahlâksızlığı "şirin" göstermek adına elinden gelenin fazlasını yapıyor.

Medya eliyle fuhşiyat, ahlâksızlık yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

Aile kavramının esamesi okunmuyor.

Hasan el Benna gençlere yazmış...

Nasihatlerini sıralamış.

- Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunuz zaman namaza kalkın.

- Kuran-ı Kerim'i okuyun, inceleyin veya dinleyin. Azıcık zamanınızı bile yararsız işlere ayırmayın.

- Dilinizi düzgün konuşmaya çalışın. Çünkü bu Müslüman olmanın belirtisidir.

- Arapçayı öğrenin, çünkü Kuran Arapça ile daha iyi anlaşılır.

- Hiçbir konuda aşırı tartışmayın. Zira gösteriş hiçbir zaman yarar sağlamaz.

- Fazlaca gülmeyin. Çünkü Allah'a bağlı olan gönül, sakin ve vakarlı olur.

- Maskaralık yapmayın. Çünkü mücahid bir millet, ciddiyetten başka bir şey tanımaz.

- Dinleyicinin işiteceğinden fazla sesinizi yükseltmeyin. Çünkü bu bencillik ve eziyet verir.

- Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın.

- Karşılaştığınız kardeşlerinizle sizden istemese bile tanışmaya bakın.

- Görevler vakitlerden fazladır. Vakitten yararlanmak için başkasına yardımınızı esirgemeyin.

- Yapacak bir göreviniz varsa onu en kısa yoldan en güzel şekilde bitirmeye çalışın.

- Her hususta temizliğe önem verin. Evinizde, elbiselerinizde, vücudunuzda, iş yerinizde... Çünkü bu din, temizlik üzerine kurulmuştur.

- Okuma ve yazmanızı sağlamlaştırın. Müslümanların gazete ve dergilerini çokça mütalaa edin. Küçük de olsa kendinize ait bir kütüphaneniz olsun. İhtisas sahibi iseniz branşınızda derinleşin.

- Malınızın bir kısmı ile davaya katılın, üzerinize farz olan zekatı verin. Geliriniz ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayırın.

- Az da olsa malınızın bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayırın ve katiyen lüks eşyaya kapılmayın.

- Durmadan tevbe ve istiğfar edin. Uyumadan evvel birkaç dakikanızı nefsinizi muhasebeye ayırın. Şüpheli şeylerden kaçının ki harama düşmeyesiniz.

- Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı mücadeleye girişin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaşın.

- Ahdinize, sözünüze ve vaadinize vefa gösterin. Şartlar ne olursa olsun bunlara muhalefet etmeyin.

- Her yerde davanızı yaymaya çalışın. Nefsinizle şiddetli bir şekilde mücadele edin ki, onun yularını ele alasınız.

Gözünüzü haramdan ayırın, duygularınıza hakim olun.

Vesselam...