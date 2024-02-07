Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta iş hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım. Yargıtay Hukuk Dairesi, İşten çıkarıldığını iddia eden işçinin, “Çalışma hayatımı bitirdim. Hakkınızı helal edin” şeklinde attığı mesaj nedeniyle Yargıtay tazminat alamayacağına hükmetti.

Son dönemde karşımıza çok sık çıkan iş hukukuna ilişkin vakalarına bir yenisi daha eklenmiştir. Yargıtay Hukuk Dairesi, tarafından iş hukuku konusuna ilişkin özellikle İşten çıkarıldığını iddia eden işçinin, “Çalışma hayatımı bitirdim. Hakkınızı helal edin” şeklinde attığı mesaj nedeniyle Yargıtay tazminat alamayacağına ilişkin önemli bir karar bulunmaktadır.

İşten çıkarıldığını iddia eden işçinin, “Çalışma hayatımı bitirdim. Hakkınızı helal edin” şeklinde attığı mesaj nedeniyle Yargıtay tazminat alamayacağına hükmetti.

Özel bir şirkette çalışan işçi, sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini gerekçe gösterip, dava açtı. Dava yerel mahkemeden İstinaf Mahkemesi’ne oradan da Yargıtay, “Çalışma hayatımı bitirdim. Hakkınızı helal edin” şeklindeki mesajı gerekçe gösterip, işçinin tazminat alamayacağına karar verdi.

YARGITAY “KIDEM TAZMİNATI” YOK KARARI VERDİ

Özel şirkette çalışan bir işçi, iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatını almak için mahkemeye başvurdu. Davacı işçi, yaptığı başvuruda, maaşının bordrolarda düşük gösterildiğini, yarım saat ara dinlenmesi kullandırıldığını, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Bunun üzerine davalı şirket, kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf müracaatını reddetti.

MAHKEME MESAJI İSTİFA OLARAK GÖRÜLDÜ

Yargıtay, davacı işçi tarafından şirketin WhatsApp grubuna, "Merhaba şirketteki 14 yıllık çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım, herkes hakkını helal etsin" şeklinde bir mesaj atıldığını, bu nedenle işçinin işten kendisinin ayrıldığına karar verdi. Yargıtay, işten çıkarıldığını iddia eden işçinin söz konusu mesajı nedeniyle tazminat alamayacağına hükmetti. Yargıtay, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının oy birliği ile bozulmasına hükmetti.