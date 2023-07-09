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İbrahim Özcan da "Boş zamanlarımızı yüzerek değerlendirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla eğlenceli anlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her gün belli saatlerde derede yüzdüklerini anlatan İrgin, "Serinlemek için derede yüzüyoruz. Akşam saatlerine kadar burada kalıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Karga "Memati" Nevşehir'de mesken tuttuğu büfenin maskotu oldu

Karga "Memati" Nevşehir'de mesken tuttuğu büfenin maskotu oldu

Derede oluşturulan gölete giren çocuklar, burada yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Son günlerde hava sıcaklığının arttığı kentte, okulların tatile girmesini fırsat olarak gören çocuklar, serinlemek için Kale Mahallesi yakınlarındaki Çar Çayı 'na gidiyor.

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