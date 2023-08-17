"Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi" kapsamında çekilen belgeselin gala programı, İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt'in tarihsel kimliğini aydınlatmak üzere başlayan ve dördüncü yılına giren bu projenin, savaş alanı arkeolojisine katkı sunduğunu söyledi.

Muş'un ismini önemli çalışmalarla duyuracaklarını belirten Alican, şunları kaydetti:

"Projemizden kitap, dergi, bilimsel yayınlar ve belgesel çıktı. Projeye başladığımız günden bu yana yer altından yüzlerce sikke, ok ucu, kılıç, kalkan ve altın çıktı. Benim temel bir amacım var. Muş'un adını artık terör ve olumsuz olaylarla değil, bilimsel ve arkeolojik çalışmalarla, doğal güzelliklerle duyuracağız. Bir süre sonra Muş denilince akla hiçbir olumsuz durum gelmeyecek."

Belgeselin yönetmenliğini yapan Coşkun Aral ise savaşın bütün aktörlerini aradan geçen zamana rağmen bulmaya çalışmanın önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Kazı çalışmalarında önemli bulguların ortaya çıktığını ifade eden Aral, "Böyle bir çalışmanın dünyaya ışık tutacağı kesin. Ben de dünyaya ışık tutacak evrensel bir çalışmanın içinde yerel bir haberci olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Belgesel çalışma işi bir ekip işidir." dedi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, projenin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, proje ekibi ve kurum amirleri katıldı.

Belgeselde arkeolojik çalışmalara yer veriliyor

Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştirildiği alanın belirlenmesi amacıyla yürütülen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi" kapsamında hazırlanan belgeselin yönetmenliğini Coşkun Aral ve Murat Toy yaptı.

Savaşın yaşandığı tarihsel ortamın görselleştirildiği belgeselde, birçok üniversiteden akademisyenlerin yürüttüğü arkeolojik çalışmalar, Selçuklu Tarihi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Alican ile projenin akademik danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Adnan Çevik'in anlatımları da yer alıyor.

AA