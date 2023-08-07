Haber: Beyza Betül Cihan

Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sarıgül, yaptığı açıklamada bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, ne kendisinin ne de partisinin böyle bir niyeti olmadığını ifade etti.

Sarıgül açıklamasında, "Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan’ın aklında böyle bir düşünce var. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek." ifadelerini kullandı. Bu şekildeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu vurguladı.