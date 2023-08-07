İSTANBUL- Müzeden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı desteğiyle Fıstıklı Teras'ta gerçekleşecek etkinliğin sanat yönetmenliğini Ayşe Draz üstlendi.

Sezonun başarılı oyunlarıyla oyuncularının izleyici karşısına çıkacağı etkinlikte, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan, Genco Erkal'ın başrolde olduğu "İmparator", Talimhane Tiyatrosu yapımı, Bora Akkaş'ın başrol oynadığı "Harika Şeyler Listesi", Hakan Emre Ünal'ın oynadığı, Tiyatro Hemhal'in "N'Olcak Bu Yusuf Umut'un Hali" ve Kadıköy Emek Tiyatrosunun "Herkes Kocama Benziyor" eserleri sahnelenecek.

Ses atölyesi, çocuk oyunları, masal dinletisi ve dans performanslarının da yer alacağı programda, Atta'nın sahneleyeceği "Bully Bully" ve "Çık Dışarı" oyunları minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

"Hep Yan Yana" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte ayrıca "Olsa Olmalı Olabilir", "Yaşayan Anlatılar", "Atlı Köşk'ün Ses Manzarası" ve "Günbatımı Melodrama" eserleri de izlenebilecek.

HABER: METE YILMAZ