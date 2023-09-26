Haber: Mert Osman Erman

Yaklaşık 300 kişi hastanelere kabul edildi, bunlardan birkaç düzinesi "hala kritik durumda".

Bu olay, Ermenistan hükümetinin 13.350 mültecinin enklavdan ülkeye geçtiğini açıkladığı bir döneme denk geldi.

Tartışmalı Nagorno-Karabağ bölgesi, yaklaşık 120.000 etnik Ermeni'nin çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor.

Pazartesi akşamı Stepanakert şehrindeki ana patlamaya neyin neden olduğu henüz net değil

İnsan Hakları Müfettişi Gegham Stepanyan, sosyal medyada şunları yazdı: "Yakıt depolarındaki patlamanın sonucunda yaralananların sayısı 200'ü aştı.

"Çoğunluğun sağlık durumu ciddi veya son derece ciddi. Nagorno-Karabağ'ın tıbbi kapasiteleri yetersiz."

Salı günü yerel yetkililerin açıklamasına göre, olay yerinde kimliği belirsiz 13 ceset bulundu ve yedi kişi daha hastanede öldü.

Azerbaycan'ın Nagorno-Karabağ'ı geçen hafta ele geçirmesinden bu yana, Ermenistan hükümeti Yerevan'da savaş nedeniyle evsiz kalanları taşıma planlarını açıkladıktan sonra binlerce kişi bölgeyi terk etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, etnik temizliğin bölgede "devam ettiğini" söyledi.

"Şu anda oluyor ve bu çok üzücü bir gerçek çünkü bunun hakkında uluslararası toplumu ikna etmeye çalışıyorduk," dedi Nikol Paşinyan.

Azerbaycan, etnik Ermenileri "eşit vatandaşlar" olarak yeniden entegre etmek istediğini söyledi

BBC, Karabağ'a yakın olan Ermenistan'ın Goris şehrine Pazar günü ulaşan bazı mültecilerle konuştu.

Bir adam şunları söyledi: "Tüm yaşamımı vatanıma verdim. Beni öldürseler daha iyi olurdu."

Bir kadın olan Veronica, bu durumun onun için ikinci kez mülteci olması olduğunu söyledi. İlk kez 2020'deki çatışma sırasında oldu.

Ermenistan ve Azerbaycan temsilcileri, Avrupa Birliği'nin desteklediği görüşmeler için Salı günü Brüksel'de buluşacak.

Azerbaycan'ın enklavı ele geçirmesinden bu yana diplomatik görüşmelerin yapıldığı ilk kez olacak

İki taraf, milli güvenlik danışmanları tarafından temsil edilecek. Nagorno-Karabağ - Güney Kafkasya'da yer alan dağlık bir bölge olarak uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor, ancak üç on yıldır etnik Ermeniler tarafından kontrol ediliyor.

Enklav, Ermenistan tarafından desteklenmiş olsa da, yıllardır yüzlerce askeri personeli bulunan müttefikleri Rusya tarafından da desteklenmiştir.

Azerbaycan'ın ordusu geçen hafta girdiğinde en az 200 etnik Ermeni ve onlarca Azerbaycan askeri yanı sıra beş Rus barış gücü öldü.

Pazar günü Azerbaycan'ın savunma bakanlığı, daha fazla askeri ekipmanın yanı sıra birçok roket, top mermisi, mayın ve cephane dahil olmak üzere daha fazla askeri ekipmanın ele geçirildiğini açıkladı.

Azerbaycan'ın açıkça verdiği güvencelere rağmen, Nagorno-Karabağ'ın sakinleriyle ilgili endişeler bulunmaktadır; ayrılıkçılar ateşkese ve silahsızlanmaya razı olduktan sonra yalnızca 70 tonluk bir gıda yardımının izin verildiği bilinmektedir.

Etnik Ermeni liderler, binlerce kişinin gıdasız veya barınaksız olduğunu ve bodrumlarda, okul binalarında veya dışarıda uyuduğunu söylüyorlar.