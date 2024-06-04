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Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Amerika'dan Türkiye'ye gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa'nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle, İstanbul ve Bursa'da " Narkoçelik-20 " operasyon u düzenlendiğini belirtti.

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