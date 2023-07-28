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Gözaltına alınan Y.Y, E.S, N.K. ve M.H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Minibüslerden birinin koltuklarından yoğun deterjan kokusu geldiğini belirleyen ekip, narkotik dedektör köpeği "Çine" ile arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği koltuğun döşemesi altına gizlenmiş 17 kilo 428 gram skunk bulundu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den Ankara’ya giden ve uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığını değerlendirdikleri iki lüks minibüsü Ortaköy kavşağında durdurdu.

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