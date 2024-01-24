Haber: Damla Oya Erman

Bugün yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak'ta NASA teknisyenleri, uzun süredir kilidini açamadıkları iki inatçı perçini çıkardı ve bilim insanlarına asteroid materyaline eşi benzeri görülmemiş bir erişim sağlandı.

Eylül 2023'te OSIRIS-REx uzay aracı, Dünya'ya bir asteroid örneğini getiren ilk ABD misyonu olarak tarihe geçmişti. Ancak örnek, kapsül içinde güvenli bir şekilde saklanmış olmasına rağmen, ekip sınırlı sayıda onaylı araçla açılamayan iki perçin nedeniyle ulaşılamıyordu.

Sampolama başlığı olarak bilinen Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) dışında zaten 70.3 gram materyale erişilmiş olsa da, asteroid örneğinin büyük bir kısmı hala kapsül içinde sıkışmış durumdaydı.

NASA'nın açıklamasına göre, TAGSAM üzerindeki 35 perçinden ikisi sonunda çıkartılabilecek onaylı araçlarla çıkarılamayan perçinlerdi ve bu perçinlerin serbest bırakılmasıyla birlikte asteroid materyalinin çoğu şimdi erişilebilir durumda.

Perçinlerin nihayet çıkarılmasının ardından, Houston'daki NASA Johnson Uzay Merkezi'ndeki astromalzemelerin düzenleme ekibi, TAGSAM başlığını parçalayarak geriye kalan asteroid materyaline erişmeye devam edecek. Bu materyal, toz ve 0.4 inç (bir cm) boyutundaki kayaları içermektedir. Örneğin nihai kütlesi önümüzdeki haftalarda belirlenecek.

NASA, bu yılın ilerleyen zamanlarında Bennu asteroidinden elde edilen örneklerin bir kataloğunu yayınlamayı planlıyor. Bu katalog, bilim insanlarına ve kurumlara, araştırma veya sergileme taleplerini iletmeleri için fırsat sunacak, böylece bilimsel keşiflerin kapıları yeni bir şekilde açılacak.

Asteroid Bennu'nun, güneş sisteminin erken günlerine dayanan primitif bir uzay kayası olduğuna inanılıyor. Yüzeyinden toplanan örneklerin incelenmesi, gök cisimlerinin oluşumu ve evrimi konusundaki önemli ipuçlarını ortaya çıkarabilir, bu da evrenin sırları hakkındaki anlayışımızı daha da derinleştirebilir.

Öte yandan, örnekleri toplayan OSIRIS-REx uzay aracı, şimdi isim değişikliğine uğradı ve misyonunu sürdürüyor. Artık OSIRIS-APEX olarak adlandırılan uzay aracı, beş yıllık bir süre boyunca asteroid Apophis'i incelemek üzere yeni bir göreve yöneliyor. Apophis, antik Mısır tanrısı Kaos'a adanmıştır.