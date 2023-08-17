Haber:Damla Oya Erman

26 Temmuz'da yayımlanan orijinal yakın kızılötesi görüntü, Herbig-Haro 46/47 adlı genç yıldız çiftini gösteriyordu. Samanyolu galaksisi içindeki Vela takımyıldızında, 1.470 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızlar, hala aktif olarak oluşuyor ve birbirlerine yakın bir şekilde yörüngede dönüyorlar.

İkilinin 1950'lerden bu yana uzay ve yer tabanlı teleskoplar tarafından gözlemlendiği ve incelendiği, ancak son derece hassas Webb teleskobunun en yüksek çözünürlüklü ve en detaylı görüntüyü sağladığı belirtiliyor. Diğer uzay teleskoplarına göre evreni daha uzun dalga boylarındaki ışıkla gözlemleme kapasitesine sahip.

Soru işareti şeklindeki nesne, iki galaksinin etkileşimi olabilir, uzmanlar dedi.

Webb teleskobu, evrenin kökenleri hakkında bilgi veriyor, ancak bu görüntünün arka planında bu gizemli nesnenin ortaya çıkması, cevaplar yerine daha fazla soru bırakıyor. Kozmik soru işareti daha yakından gözlemlenmedi veya incelenmedi, bu nedenle bilim insanları nesnenin kökenleri ve yapısı hakkında kesin bir bilgiye sahip değil.

Ancak nesnenin şekli ve konumuna dayalı olarak birkaç fikirleri var.

"Ilk olarak, bu nesnenin Samanyolu'ndaki bir yıldız olmadığını çıkarabilirsiniz," dedi Illinois State Üniversitesi'nde fizik yardımcı doçenti Matt Caplan. "Yıldızlar her zaman bu gerçekten büyük çıkıntılara sahiptir ve bu yıldızların nokta benzeri olması nedeniyledir. Bu, aynı zamanda aynaların kenarlarından ve ortadaki kamerayı destekleyen çubuklardan kaynaklanan bir kırılma olayıdır."

Caplan'a göre, Webb teleskobu size yakından bakarsanız genellikle altı veya sekiz yıldız "daldırma" gösterebilir. "Bu, hemen hemen bir yıldız olmadığını size hemen söyler," dedi soru işareti şeklindeki olgunun hakkında.

Muhtemelen milyarlarca ışık yılı uzakta olan iki galaksinin birleşmesi de, Herbig-Haro 46/47'den çok daha uzak bir yerde bulunan Christopher Britt, Webb teleskopunun bilimsel işlemlerini yöneten Uzay Teleskop Bilim Enstitüsü'nden (Space Telescope Science Institute) eğitim ve yayım bilim insanı, “Samanyolu dışında pek çok galaksi var,” dedi. "Bu, genellikle galaksilerin kozmik zaman içinde büyüyüp evrildiği türden bir şey gibi görünüyor - bazen yakın komşularıyla çarpışırlar.

"Ve bu olduğunda, farklı şekillerde bozulabilirler - soru işareti dahil, görünüşe göre."

Kozmik Sorular

Uzmanlara göre, bu belirli nesnenin ilk kez görüldüğü muhtemel, ancak galaksilerin bir soru işareti şeklinde birleşmesi daha önce de olmuş - Corvus takımyıldızındaki Anten Galaksileri tarafından oluşturulan ters bir versiyon da dahil. Ayrıca, çoğu galaksinin tarihleri boyunca bu tür çoklu etkileşimlere sahip olduğunu belirten Britt, ancak bunların çok uzun sürmediğini söyledi.

"Uzayda hiçbir şeyi kesin olarak belirlemek mümkün değil," dedi Caplan. "Güneş, galaksi etrafında dönerken hareket ediyor ve yıldızlardan oluşan galaksi, yerçekimi tarafından çekildiği yöne doğru hareket ediyor."

Bu entegrasyon aynı zamanda kendi galaksimizin de son kaderi, yaklaşık 4 milyar yıl sonra Andromeda galaksisiyle birleşecek, ancak alacakları şekil bilinmiyor.