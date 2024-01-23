Haber: Damla Oya Erman

2. yüzyıla tarihlenen bu pirinç koldan koruma, önümüzdeki ay British Museum'un "Legion: Roma Ordusunda Hayat" adlı sergisinde ziyaretçilere sunulacak.

Restorasyon sürecinde, koruyucular yüzlerce parçadan oluşan bu zırhı, Melrose yakınlarındaki Trimontium kalesi kazı alanında 1906 yılında bulunan kalıntılar arasında haftalar süren bir çalışma sonucunda bir araya getirdi.

Başlangıçta vücut zırhı olarak düşünülen bu parça, daha sonra süvari bir askerin uyluk koruması olabileceği teorilerine yol açtı. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar, zırhın gerçek işlevini anlamamıza yardımcı oldu.

Dr. Fraser Hunter, Ulusal Müzeler İskoçya'nın Tarihöncesi ve Roma Arkeolojisi Baş Küratörü, "Bu inanılmaz nadir objenin restore edilmesi gerçekten etkileyici. Bu sergi, zırhın geçmişini keşfetmek için bize bir fırsat sundu" dedi.

Yeniden inşa edilen zırh, pirinçten yapılmış olması nedeniyle sadece koruma değil aynı zamanda bir statü simgesi olarak da hizmet etmiştir. Bu parıltılı zırh, Roma İmparatorluğu'nun kuzey sınırında yer alan İskoçya'daki önemli bir döneme ışık tutuyor.

Restorasyonun ardından, zırh ilk kez British Museum'da "Legion: Roma Ordusunda Hayat" sergisinde sergilenecek ve daha sonra kalıcı olarak National Museum of Scotland'da görülebilecek.