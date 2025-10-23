İSTANBUL (AA) - NATO İttifak Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) Stratejik Savaş Geliştirme Komutanlığı'na bağlı 2025 İnovasyon Süreci, İstanbul'da Türk savunma sanayisi ürünlerinin de görev yaptığı NATO İttifakı'nın Yenilikçi Çözümler Değerlendirme ve Paylaşım Platformu (SHINE) etkinliğiyle tamamlandı.

Etkinlik kapsamında, Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren 13 kuruluşun ürün ve çözümleri, NATO ittifakı bileşenlerinden katılımcılarla belirlenen senaryolar çerçevesinde görev yaptı.

SİSAM da oluşturulan senaryolarda tüm dost, düşman, tarafsız unsurların, coğrafi, taktik ve zaman boyutunda gerçek zamanlı olarak görüntülendiği Müşterek Operasyonel Resmi oluşturdu, tatbikat komuta çadırında sergiledi ve eş zamanlı olarak NATO tarafından kullanılan güvenli ağ üzerinden dağıttı.

SİSAM Müşterek Operasyonel Resim (Sisam-COP) sayesinde farklı milletlere ait tüm bu yüzen, dalan ve uçan insansız unsurlardan elde edilen veriler birleştirilerek (füzyon) komuta merkezindeki tek bir ekrandan izlenip harekatın başarıyla gerçekleştirilmesi sağlandı.

Bilgi toplama ve dağıtımında halen taslak aşamada bulunan ve NATO tarafından insansız araçların çoklu ortamlarda birlikte çalışabilirliği için geliştirilmekte olan STANAG 4817 standardının tüm katılımcılar tarafından etkin kullanılması SİSAM tarafından hazırlık aşamasından itibaren teşvik ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklemesiyle Türkiye'de STANAG 4817 ilk kez etkinlik sırasında bu denli geniş bir katılımla kullanıldı ve olumlu sonuç alındı.

Tüm unsurlar ve operasyon sahası aynı resimde

Sefine Tersanesi'nin insansız deniz platformları için geliştirdiği Görev Yönetim Sistemi'nin yetenekli bir parçası olan bu çözüm, faaliyetin etkin gelişimine katkı sağlayacağı anlaşıldığından kullanıma sunuldu.

Sisam-COP, dağıtık sensör veri füzyonunu kullanarak insanlı ve insansız deniz platformlarını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak NATO çoklu alan (multi-domain) operasyonları için birleşik bir harekat resmi sağlamak üzere tasarlandı. Temel kabiliyeti, çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktardaki veriyi birleştirip ilişkilendirerek coğrafi olarak dağıtık komuta merkezleri arasında paylaşılabilen tek ve net bir operasyonel görünüm oluşturmaya dayanıyor. Kullanıcıya, arazi, hava sahası ve deniz ortamının tam bir anlayışını elde etmek için geleneksel 2D harita ile sürükleyici bir 3D perspektif arasında anında geçiş yapma olanağı sağlıyor.

PostGIS veri tabanı bağlantısı üzerinden binlerce gerçek zamanlı izi görselleştirme ve yönetmeye imkanı veriyor, tüm verileri güncel ve kullanılabilir tutuyor. Deniz operasyonları gelişmiş deniz haritalaması sağlıyor, video akışlarını doğrudan uygulama içinde canlı olarak yayınlamaya imkan tanıyor.

Sistem, otomatik olarak askeri semboloji oluşturarak ve deniz durumsal farkındalığı için NATO standartları aracılığıyla birlikte çalışabilirliği temin ediyor. Kapsamlı bir görev planlama paketi, 2D/3D taktik çizim araçları, hassas jeodezik ölçüm kabiliyetleri ve çeşitli müşterek operasyon gridleri için destek sunuyor. Tüm bu özellikler modern ve akıcı bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla yönetilebiliyor.

Muhabir: Göksel Yıldırım