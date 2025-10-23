KUNEYTRA (AA) - Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin Biracem köyünde doğan 62 yaşındaki Abdi, 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

Abdi, rejimin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle sona eren iç savaşın ardından doğup büyüdüğü topraklara döndü.

İşgal altındaki Golan bölgesinde çocukluğunu geçiren Abdi, bir gün yeniden yerleşmeyi umduğu köyünü, kızı Sara ile ziyaret etti. Köyünü İsrail'in baskınları nedeniyle harabeye dönmüş ve tanınmaz halde bulan Abdi, çocukluk anılarının geçtiği sokaklarda dolaşırken duygusal anlar yaşadı.

Karşılaştıkları manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Abdi, İsrail ordusunun, köyün çevresinde dört ayrı askeri üs kurduğunu gördü.

AA muhabirine, 14 yılın ardından ilk kez köyüne geldiğini söyleyen Abdi, Biracem köyünün geçmişte dayanışma ruhuyla öne çıktığını vurguladı.

Abdi, 'Bizim köyümüz temizliğiyle, gençlerin birlik içinde oluşuyla biliniyordu. Sağlık ve çevre temizliğini korumak için köyde tütün satışını yasaklayan kararlar bile alınmıştı. Şimdi ise köyün yarısı yıkık durumda, çok az insan kalmış.' dedi.

Köyün girişinde kurşun izleriyle dolu duvarları, evlerine isabet eden mermileri ve büyükbabasının taş duvarlı, kiremit çatılı evinin yerinde sadece yıkıntıları görünce içinin yandığını dile getiren Abdi, 'Ne yeşillik kaldı ne de insanlar, sadece yıkıntılar kaldı.' diye konuştu.

Evlerinin yakınında askeri noktalar bulunduğunu belirten Abdi, 'Evimizin hemen yanında Birleşmiş Milletler (BM) gözetleme noktası var, arkasında ise Yahudi karakolu. Ben 'İsrail ordusu' demiyorum, onlar bir çete. Yahudilik bir dindir, kitap ehlidir ancak bu siyonist çeteler, Müslümanlara zarar veren DEAŞ gibidir. Her şeyi ihlal ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

Sürekli baskınlar ve zaman zaman köylülere yapılan baskılar nedeniyle evlerini yeniden inşa edip yerleşmenin çok zor olduğunu kaydeden Abdi, 'Türkiye'de bulunduğum dönemde İsrail askerleri köye gelip yardım dağıtmaya kalktılar ama köylüler bu yardımları toplayıp yaktı. Biz onların ne yardımını ne de varlığını istiyoruz.' dedi.

Dileğinin, tüm köylülerin yeniden topraklarına dönmesi ve daha iyi bir geleceğe sahip olmaları olduğunu aktaran Abdi, 'Suriye'ye ilk adım attığım an, uçağın tekerlekleri yere değdiğinde gözyaşlarımı tutamadım. Kayıp bir şeyi bulmuş gibiydim, sonunda nefes alabildim.' değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Ömer Koparan