Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, müttefiklerin uçak mürettebatını eğitme ve hava sahası kullanımı konusunda sivil havacılık yetkilileriyle işbirliği yapma becerilerini güçlendiren iki girişim imzalandı.

Hollanda'nın katılımıyla NATO Uçuş Eğitimi - Avrupa (NFTE) girişiminin katılımcı sayısı 13'e çıktı.

Türkiye, Belçika, Çekya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'dan oluşan NFTE, en son teknolojiye sahip pilot eğitiminin Avrupa çapında uygun maliyetli ve birlikte çalışabilir bir şekilde sunulmasını sağlamayı amaçlıyor.

Sınır ötesi hava sahası işbirliği

Öte yandan, Belçika ve İspanya, sınır ötesi hava sahası işbirliğine ilişkin niyet mektubunu imzaladı.

Böylece Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç'e ek olarak Belçika ve İspanya'nın da üyeliğiyle bu girişimin katılımcı sayısı 16'ya çıktı.

Konuya iliişkin yapılan açıklamada, "NATO'nun daha büyük miktarlarda ulusal hava sahası kullanması, hava sahası çözümlerinin güvenli ve esnek bir şekilde sunulması için sivil ve askeri otoriteler arasında yakın koordinasyonu gerektirir. Sınır ötesi hava sahası girişimi, müttefik sivil ve askeri yetkililerin, hava sahasının NATO eğitim ve tatbikatları ile Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki diğer hava faaliyetleri için kullanılması konusunda işbirliklerini geliştirmelerini sağlıyor." ifadeleri yer aldı.

İmza töreninde NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, şunları kaydetti:

"NATO'nun birlikte eğitim yapma ve geniş ölçekte tatbikat yapma yeteneği, tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuzun çok önemli bir parçasıdır. Bugün imza attığımız her iki proje de semalarımızı daha güvenli hale getirecek ve pilotlarımızın eğitimin tüm aşamalarında üstünlüklerini korumalarını sağlayacak."