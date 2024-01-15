Haber: Damla Oya Erman

Madrid'deki Thyssen-Bornemisza müzesinin, Nazi'ler tarafından bir Yahudi kadından çalınan Camille Pissarro'nun eserini elinde tutmaya devam edebileceği belirlendi. Bu karar, 2005 yılında başlayan ve iki yıl önce ABD Yüksek Mahkeme'sine kadar ulaşan bir davanın sonucunda geldi.

Paris sokak manzarasını tasvir eden "Rue Saint Honore, apres midi, effet de pluie" adlı Pissarro tablosu, Nazi zulmünden kaçmak için vize almak üzere 1939'da satılan Lilly Neubauer'e aitti. Ancak tablonun izleri savaş sonrasında kayboldu. Lilly Neubauer'in torunu Claude Cassirer, 2001'de tablonun iadesi için başvuruda bulundu ve dört yıl sonra dava açtı.

ABD Temyiz Mahkemesi'nin aldığı 3-0'luk karar, İspanya'nın müzelerine "başlığın kesinliğini" sağlama çabasının, Kaliforniya'nın hırsızlığı caydırma ve sanat hırsızlığı mağdurlarına tazminat elde etme çabasından daha ağır bastığını belirtti. Bu nedenle, mahkeme, İspanyol yasasının uygulanmasının haklı olduğuna karar verdi. İspanyol yasasına göre, Thyssen-Bornemisza müzesi, tabloyu sahiplenme hakkına sahip olarak değerlendirildi.

Cassirer ailesi, kararı eleştirerek, İspanya'nın Nazi soykırımı mağdurlarına ait sanat eserlerini iade etme konusundaki taahhüdüne rağmen, tabloyu koruma kararının haksız olduğunu savundu. Mahkeme kararına karşı itirazda bulunacakları belirtildi.