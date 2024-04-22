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Mavericks'te normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving'in 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Kawhi Leonard'ın sakatlığı sebebiyle görev yapmadığı Clippers'ta James Harden 28 sayı, 8 asist, Paul George 22 sayı, 6 ribaunt ve Ivica Zubac 20 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Batı Konferansı'nda 4. sırayı elde eden Los Angeles Clippers, 5. basamakta yer alan Dallas Mavericks'i ağırladığı mücadeleyi 109-97 kazanarak seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Jimmy Butler'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Heat adına Bam Adebayo'nun 24 ve Delon Wright'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Normal sezonun en yüksek galibiyet oranına sahip Celtics'te Derrick White 20 ve Kristaps Porzingis 18 sayı kaydetti.

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